Kein Weihnachtsmarkt am Schloß

Geplant waren neun Öffnungstage am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende. Das wird nun nichts. Die Verträge mit den Ausstellern - fast 100 waren es einmal - müßten jetzt abgeschlossen sein. Zur Zeit sieht sich aber kaum einer in der Lage, solche Verträge zu schließen. Die meisten Aussteller sind Kleinst-Unternehmer oder Soloselbstständige, die jetzt in eine ungewisse Zukunft sehen. Die Wesselbacher beraten jetzt über Alternativen - zum Beispiel eine Beteiligung am Hohenlimburg Lichtermarkt.