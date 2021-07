Kein Zug nach Irgendwo

Es fährt in Hagen derzeit kein Zug, sagte mir ein Sprecher Bahn. Und es lasse sich im Moment auch noch nicht einschätzen, wann das bei uns besser wird. Die Bahn muss in NRW praktisch 600 Kilometer Gleis Meter für Meter zum Beispiel auf Unterspülung oder auf sonstige Schäden prüfen. Der Stand der Dinge: Die Bahn konnte bis jetzt noch nicht alle Schäden überhaupt erfassen. Wasser, Schlamm und Geröll haben Schäden verursacht. In NRW sind 30 Linien von Ausfällen oder Verspätungen betroffen, und Hagen wird erst einmal gar nicht angefahren.

Pendler sollten sich darauf einstellen, dass sie morgen nicht mit dem Zug zur Arbeit können.