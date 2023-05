Keine Brandstiftung

Das alte Hagen 11 Vereinsheim war am Ostersonntag komplett abgebrannt. Am Abend zuvor hatte es auf dem Loheplatz noch ein großes Osterfeuer gegeben. Wenige Tage nach dem Feuer war ein Brand-Sachverständiger vor Ort. Anschließend hat das LKA geprüft, ob es sich um vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung gehandelt hat. Diese Überprüfung ist jetzt abgeschlossen. Laut LKA liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Auf dem Loheplatz auf Emst will die Stadt ein Neubaugebiet errichten. Hagen 11 hat deshalb bereits ein neues Vereinsheim an der Bezirks-Sport-Anlage.