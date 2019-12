Keine Einsamkeit zum Fest

Bedürftige oder einsame Menschen werden an Weihnachten nicht alleine gelassen. Dafür sorgt der CVJM in Hagen seit Jahrzehnten. Mittlerweile bietet der Verein zwei Weinachtsfeiern an, eine davon extra für Familien mit Kindern.

© Kerstin Kokoska/FUNKE Foto Services