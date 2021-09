Keine "Ermächtigung" des WBH

Eine Gruppe aus Wehringhausen kritisiert in einem offenen Brief Pläne des Rates. Konkret geht es um die sogenannte Ermächtigung des Wirtschaftsbetriebs WBH. Der Rat will in seiner nächsten Sitzung am 23. September nichtöffentlich darüber beraten und dann beschließen.

