Keine Gewalt gegen Frauen

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es verschiedene Aktionen in Hagen. Quer durch alle Schichten und Milieus erlebt jede vierte Frau Gewalt in der Partnerschaft, vieles bleibt im Verborgenen. Deswegen soll der Tag morgen Sichtbarkeit schaffen. In Hagen gibt es seit 20 Jahren den runden Tisch gegen häusliche Gewalt, freie, städtische oder auch konfessionelle Anlaufstellen aber auch die Polizei arbeiten hier zusammen. An den Aktionen zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen beteiligen sich aber auch viele andere Einrichtungen, Verbände und Vereine.

© Frank Oppitz/FUNKE Foto Services