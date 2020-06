Keine langweiligen Ferien

Der Stadtsportbund möchte, daß es auch in Corona-Zeiten in den Ferien nicht langweilig wird. Die Leute von der Sportjugend haben sich bemüht, vielfältige Angebote für Kinder und Jugendliche zusammenzustellen. Teilnehmen können alle, egal, ob sie in einem Sportverein sind oder nicht.