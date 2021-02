Keine Probleme beim Autokorso

Der geplante Streckenverlauf führte überwiegend durch das Hagener Stadtgebiet. Zwischen Vorhalle und Haspe führte die Route zudem auch durch Wetter. Die Polizei Hagen zählte in der Spitze 44 Fahrzeuge. Start der Versammlung war der Parkplatz am Ischeland. Gegen 22 Uhr endete die Versammlung in Haspe.