Keine Punkte für Spitzenteams

Vor anderthalb tausend Zuschauern hat Phoenix gestern verloren. In der zweiten Basketballbundesliga gab's am Ischeland ein 78 zu 86 gegen Karlsruhe. In der Regionalliga musste sich die BG Hagen mit einem Punkt in Dorsten geschlagen geben. Auch der SV Haspe 70 hat auswärts verloren - mit zehn Punkten in Herten. In der dritten Handballliga hat der TuS Volmetal zu Hause verloren - 30 zu 35 gegen Gummersbach II.