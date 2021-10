Wenige Punkte für Spitzenteams

Bei den meisten anderen Hagener Spitzenteams lief es am Wochenende ebenfalls nicht so gut. Nur die BG Hagen hat in der Basketball-Regionalliga gewonnen, mit einem Punkt in Dorsten. Ansonsten hat der SV Haspe 70 in der gleichen Liga auswärts verloren - mit zehn Punkten in Herten. In der dritten Handballliga hat der TuS Volmetal zu Hause gegen Gummersbach II verloren. Basketball-Zweitligist Phoenix konnte die Stimmung am Ischeland, vor 1500 Fans, nicht nutzen. Karlsruhe hat gewonnen.