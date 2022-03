Keine Zukunft für Lennebad

Und zwar, obwohl deutlich mehr Menschen für den Erhalt des Lennebades gestimmt haben als dagegen. Es hätten aber 10 Prozent der Wahlberechtigten mit "Ja" stimmen müssen, also gut 14 500. An dieser Zahl fehlten 2000 Stimmen. Mit "Nein" stimmten 5165 Menschen. Insgesamt war das Interesse an der Abstimmung gering - nur 12 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab.