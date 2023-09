Kind angefahren und abgehauen

Passiert ist das Ganze schon am vergangenen Freitag. Laut Polizei war der Junge auf dem Weg zur Schule und ging um kurz vor 8 Uhr über einen Fußgängerüberweg an der Hochstraße in Höhe des Osthaus-Museums. Zeugen berichten, dass sich ein älterer silberner Kombi näherte und die Fahrerin noch eine Vollbremsung einlegte. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß, der Junge fiel hin und brach sich den Arm. Die Frau steig aus, erkundigte sich, ob er einen Arzt brauche - und als er nicht antwortete fuhr sie davon.

Zeugen gesucht

Wer hat sich das Kennzeichen gemerkt oder kann Angaben zum PKW oder der beschriebenen Frau machen? Sie war zirka 40 Jahre alt, zirka 1,60 m groß und hatte kurze Haare. Sie trug eine Jeansjacke. Auffällig war ein Piercing am Ohr. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen.