Kind bei Sturz schwer verletzt

Ein zweijähriges Kind ist am Sonntagmittag mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Unfall passierte in einem Mehrfamilienhaus in Boelerheide im Treppenhaus. Das Kleinkind war im Hausflur über das Geländer oder durch die Stäbe des Treppengeländers geklettert und gestürzt.

© Alex Talash