Kind beobachtet Roller-Diebe

Das Kind meldete seine Beobachtungen dem Hausmeister, der rief die Polizei. Beamte fanden in der Nähe noch Teile des gestohlenen Fahrzeugs. Etwa eine Stunde später, gegen 15 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes den Roller in der Nähe der Springe. Er verfolgte die Jugendlichen bis in die Frankfurter Straße. Als der Mitarbeiter die mutmaßlichen Diebe ansprach, warfen diese den Roller gegen sein Auto und rannten in Richtung Jägerstraße davon. Die Jugendlichen konnten anschließend nicht aufgefunden werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Roller mit einem Schraubenzieher kurzgeschlossen wurde.





Täterbeschreibung: Beide werden als sehr schlank beschrieben. Sie hatten dunkle Haare,

einer davon auffällig stark gelockt. Einer trug eine graue Jacke und eine blaue

Trainingshose. Der andere Jugendliche trug einen schwarzen Pullover. Beide hatten laut

Zeugenaussagen eine südosteuropäische Erscheinung.