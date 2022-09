Kind mit Messer verletzt

Passiert ist die Tat in einem Haus in Delstern. Die 41-Jährige soll mit eine Messer auf das 3-Jährige Kind eingestochen haben, berichtet die Polizei. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Unklar ist, ob Lebensgefahr besteht.

Der Vater war anwesend und hatte Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Auch die Frau kam in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission der Polizei Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen