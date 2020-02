Kinder dürfen zu Hause bleiben

Nach aktuellen Informationen des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag, 9. Februar, auf Montag, 10. Februar, mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen. Da diese noch den ganzen Montag anhalten können, weist die Stadt Hagen betroffene Eltern vorsorglich darauf hin, dass am Montag Schulen und Kitas geschlossen bleiben können. Eine endgültige Entscheidung über mögliche Schließungen und daraus resultierende Notbetreuungen wird die Stadt Hagen morgen (9. Februar) voraussichtlich am frühen Nachmittag treffen. Grundsätzlich stellt das Schulministerium allen Eltern frei, bei extremen Wetterlagen selbst zu entscheiden, ihr Kind in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule von den Eltern umgehend zu informieren.