Kinder können geimpft werden

Es braucht insgesamt zwei Impfungen im Abstand von 3 Wochen für einen vollständigen Impfschutz von Kindern. Die Impfung gibt es beim Kinderarzt oder beim kommunalen Impfzentrum. Die große Frage bleibt aber: Ist eine Impfung für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren überhaupt sinnvoll?

Wie sinnvoll ist die Impfung für Kinder?

Die Ärztinnen und Ärzte der Ständigen Impfkommision (Stiko) sind der Ansicht, dass eine Impfung für unter 12-jährige in zwei Fällen empfehlenswert ist. Einmal, wenn das Kind vorerkrankt ist oder, wenn das Kind regelmäßig zu älteren Risiko-Patienten Kontakt hat. Für diese beiden Fälle gilt eine Impf-Empfehlung. Wenn aber Eltern und Kinder sagen: Auf uns trifft beides nicht zu, aber wir wollen, dass trotzdem geimpft wird, dann ist auch das erlaubt.

Die Stiko wartet noch mit einer allgemeinen Impfempfehlung

Noch gibt es keine allgemeine Impfempfehlung. Das entspricht allerdings der Linie der Stiko, denn bisher hat das Gremium bei allen Statements immer erst auf bombensichere Daten gewartet. Aktuell sind noch zwei Fragen offen. Einmal sieht es im Moment nach den reinen Zahlen so aus, dass es für unter 12-jährige nur ein geringes Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung gibt. Sie werden vergleichsweise selten ins Krankenhaus eingewiesen und müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Außerdem kann aktuell das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung nicht richtig eingeschätzt werden. Auch hier fehlen noch Daten. Dazu muss man aber auch wissen, dass in den USA beispielsweise Millionen Kinder ab 5 Jahren geimpft worden sind. Dort wurde bisher nichts Außergewöhnliches registriert. Trotzdem will sich die Stiko die Daten erst noch genauer ansehen.

(Text: José Narciandi)