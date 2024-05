Kinder planten Spielplatz

Nach gut 4 Monaten ist die Grunderneuerung abgeschlossen. Entstanden ist ein perfekt auf die kleinen Besucher abgestimmter Spielplatz.

Was soll bleiben? Was kann weg? Das waren die zentralen Fragen, die den Kindern vor Ort gestellt wurden. Das Ergebnis war eine Vielzahl an Ideen, die dann versucht wurden bestmöglich zu bündeln und eine Auswahl zu schaffen. In 4 Kategorien konnten die Kinder dann vor Ort mit kleinen Klebepunkten abstimmen, welche Spielgeräte sie auf ihrem Spielplatz haben möchten. So kamen ein Kletterbogen, eine Hängematte und ein neues, großflächiges Sandspielgerät inklusive Bagger hinzu. Geblieben ist die beliebte Seilanlage zum Klettern, die rote Rutsche, eine Federwippe und die Schaukeln. Diese wurden teils versetzt. um die Fläche bestmöglich nutzen zu kommen.

So haben die Kinder abgestimmt © Radio Hagen So haben die Kinder abgestimmt © Radio Hagen

Der größte Wunsch war jedoch ein Mini-Bolzplatz. Der wurde aus Sicherheitsgründen im hinteren Teil realisiert, der Zaun zur Straße hin wurde erhöht. Außerdem war es der Stadt wichtig, den Baumbestand zu erhalten.

Das Projekt hat knapp 210.000€ gekostet.

Der Spielplatz Dahmsheide wurde ebenfalls mit Hilfe der Kinder neu gestaltet und wird voraussichtlich Ende Juni freigegeben. Das Vorgehen soll bei der Grundsanierung von Spielplätzen zum Standard werden.