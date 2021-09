Kinder-Tagesklinik in Haspe

Für Jugendliche könnte es bald eine Tagesklinik bei uns in Hagen geben. Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke plant eine solche Einrichtung in Haspe. Der Jugendhilfeausschuß hat sich in dieser Woche ausdrücklich für die Tagesklinik ausgesprochen.





