Kinder- und Jugendhospizdienst sucht Verstärkung

Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentreppe sucht Verstärkung

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentreppe des Caritas Verbands Hagen sucht Verstärkung. Wichtigste Voraussetzung für Leute, die sich engagieren wollen, ist die Bereitschaft, Zeit zu verschenken. Was man an Wissen brauche, lerne man in den Kursen, heißt es von Seiten des Kinder- und Jugendhospizdienstes. Diese Qualifikationskurse beginnen nach den Sommerferien. Barbara Depper vom Team der Sternentreppe lädt interessierte Leute zur Teilnahme ein.

Hospizdienst begleitet Familien mit schwer erkrankten Kindern

Das Team der Sternentreppe begleitet Familien, deren Kinder schwer erkrankt sind. Als ambulanter Hospizdienst, besuchen die Betreuer die Familien zu Hause. Außerdem gibt es noch einen Erwachsenenhospizdienst unter dem Dach des Caritasverbands.