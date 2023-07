Kinderfest im Freilichtmuseum

Es gibt Flower-Power, Glitzer-Tattoos und eine Farb-Werkstatt zum Gestalten von Jutebeuteln, die Kinder können sich kreativ austoben. Aktiv kann man aber auch auf dem Bobby Car Parcours, beim Eierlauf oder beim Seile schlagen werden. Lokale Sportvereine zeigen in Anlehnung an die Trimm-Dich-Bewegung, wie man sich in Hagen und Umgebung fit hält.

Das Kinderfest findet Sonntag von 12 bis 17 Uhr statt, die Angebote sind kostenlos. Es muss nur der normale Eintritt gezahlt werden.