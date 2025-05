Kinderoper Peter Pan

Denn Peter Pan, der Junge der nie Erwachsen wird, war vielleicht auch schon in unserer Kindheit unser Held und hat uns in seinen Träumen besucht. Das Lutz Theater bietet für dieses Werk also wortwörtlich die perfekte Bühne.

Anja Schöne, Leiterin des Lutz und die Schreiberin des Textbuchs für dieses Stück, liebt die Geschichte von Peter Pan und hat mit ihren Ideen und mit Berücksichtigung der heutigen Zeit eine neue Version des Klassikers erschaffen. Denn ein solches Stück macht man nicht mal ebenso alleine. Da steckt viel Zeit und ein gut eingespieltes Team hinter. Das Team hier besteht aus über 40 Kindern, welche schauspielern, tanzen, singen und musizieren. Das Orchester, welches auch von Kindern besetzt ist, wird von Andreas Vogelsberger geleitet und die Musik, welche auch einen modernen hauch hat, wurde von Camille van Lunen komponiert. Wenn alle zusammen sind, kann also was wunderbares entstehen. Und das ist auch eine wichtige Botschaft des Stücks:

Wichtige Botschaften wie diese sollte nicht verloren gehen, genau so wenig wie die Kunst des Theaters. Zu Zeiten von Netflix und YouTube, wird das Theater manchmal etwas außen vor gelassen, doch die Magie wird nicht verloren gehen. Das Theater bietet laut Anja Schöne eine Bühne um sich zu verwirklichen und ein Ort wo neue Welten geschaffen werden:

Wer die Welt, welche von der Gruppe aus Groß und Klein des Lutz Theaters, erschaffen wurde anschauen will, hat dazu in den kommenden Wochen die Möglichkeit. Die Premiere am Samstag, so wie die Aufführung am Sontag sind schon ausverkauft, doch auch das Wochenende nächste Woche und an bestimmten Tage bis zum 15.06, werden wieder die Tore zur Insel Nimmerland geöffnet. Es gibt auch exklusiv Auftritte für Schulklassen, empfohlen ist es für Jahrgangstufen von 1-4. Wer mehr über das Stück, die genauen weiteren Termine oder das Lutz im allgemeinen erfahren will, kann dies auf der Website des Stadttheaters finden