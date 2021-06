Kinderrecht saubere Umwelt

Terres des hommes setzt sich mit Partnerorganisationen, Kindern und Jugendlichen dafür ein, dass Kinder in einem stabilen Klima leben können und sie in sauberer Luft Zugang zu sicherem Wasser haben. Terre des Hommes setzt sich außerdem dafür ein, dass das Recht auf einen gesunde Umwelt in die UN-Kinderrechtskonvention aufgenommen wird. Eine entsprechende Petition kann man im Internet unterstützen.

Link: http://www.my-planet-my-rights.org/de/