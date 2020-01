Kino statt Klasse

Ende des Monats werden Kinosäle wieder zu Klassenzimmern. Am 23. Januar starten die SchulKinoWochen in NRW, bei uns in Hagen beteiligen sich das Kino Babylon in der Pelmke und der Cinestar. Im Programm sind zwölf verschiedene Spiel- und Dokumentarfilme für die unterschiedlichen Altersgruppen.

© Radio Hagen