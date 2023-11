Kinoprogrammpreis NRW

10.000 gingen an das Kino Babylon im Kulturzentrum Pelmke in Wehringhausen. Mit dem Preis wurden in diesem Jahr 74 Filmtheater aus 46 Städten ausgezeichnet. Sie alle bieten ein vielfältiges Programm aus deutschen und europäischen Filmen.

Das Kino Babylon zeigt viele Filme auch in Kooperation mit anderen Partner. Seit Jahren bietet zum Beispiel das Klarsichtkino Durchblick im Globalisierungsdschungel. Aktuell beschäftigt sich eine Filmreihe auch mit dem Thema Identität. Es geht um Selbstfindung, kulturelle Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung.