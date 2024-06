Kioskräuber in Hagen verurteilt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann Anfang Februar gleich zwei Kioske in Hagen überfallen hat. Der erste Überfall ereignete sich in einem Geschäft in der Märkischen Straße in Haspe. Dort drohte der Mann dem Inhaber mit einer Säge und erbeutete circa 600 Euro. Einen Tag später überfiel er dann einen Kiosk im Wasserlosen Tal. Hier bedrohte er den Besitzer mit einem Messer und nahm circa 150 Euro mit. Der Angeklagte hatte die Taten nach seiner Verhaftung eingeräumt. Verurteilt wurde er wegen besonders schweren Raubes und wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung.