Kirmes in Haspe

In Haspe wird in diesem Sommer doch noch Kirmes gefeiert. Heute beginnt der Kirmes-Park auf dem Ernst-Meister-Platz mit 35 Fahrgeschäften. Das Ganze kann ohne Einlasskontrollen stattfinden. Auch Hasper Kirmes-Traditionen sind in abgespeckter Version möglich.

© HHBV