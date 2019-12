Kita und OGS

In den letzten Jahren wurden in Hagen 1200 neue Betreuungsplätze geschaffen, weitere 800 kommen in den nächsten beiden Jahren dazu. Schulz spricht in diesem Zusammenhang von einer Kraftanstrengung: Das Geld könne die Stadt bereitstellen, es fehlen allerdings Kapazitäten in der Bauwirtschaft und im Planungsbereich. Das macht sich auch beim weiteren Ausbau im offenen Ganztag bemerkbar.