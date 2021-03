Kitas wieder im Normalbetrieb

"Wir haben den Familien in den vergangenen Monaten viel abverlangt" sagte OB Schulz. "In Hagen vielleicht noch ein Stückchen mehr". Der Krisenstab hatte vor anderthalb Wochen beschlossen sich vorerst gegen den NRW weiten Regelbetrieb zu entscheiden. Am kommenden Freitag endet also der eingeschränkte Pandemiebetrieb.. Ab Montag, 8. März gilt dann auch in Hagen wieder der landesweite Regelbetrieb.

"Somit sind alle Kinder eingeladen, die Kita wieder zu besuchen", sagt der Oberbürgermeister. Möglich wurde dieser kleine Schritt hin zur Normalität unter anderem aufgrund der beginnenden Impfungen von Beschäftigten in der Kinderbetreuung.