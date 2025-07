Klasse Physiker: 6b am THG

Der Wettbewerb ist an sich schon pfiffig und hat im Dezember stattgefunden: Beim bundesweiten Wettbewerb "Physik im Advent" gab es statt Schokolade jeden Tag Physikrätsel oder Experimente im Adventkalender.

Die 6b des THG hat dabei so viele Aufgaben richtig gelöst, dass es eben zur Auszeichnung kam. Die bestand in einem Besuch der "Phänomenta" in Lüdenscheid. Die Phänomenta ist ein Erlebnismuseum für Naturwissenschaften mit interaktiven Stationen.