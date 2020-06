Kleidermarkt ist wieder auf

"Von Mensch zu Mensch" - so heißt der Kleidermarkt des Deutschen Roten Kreuzes in Hagen. Und der ist ab sofort wieder geöffnet. Nach Angaben des DRK ist das Sortiment an Herren-, Kinder-, Damen- und Jugendbekleidung so groß wie nie zuvor in der Geschichte des Ladens.

