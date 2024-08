Kleine Fahrplanänderungen zum Schulstart

Die Straßenbahn hat alle Änderungen schon auf der Homepage hinterlegt. Wichtig ist, in der Abfrage das Datum 21. August oder später einzugeben. Denn ab dann gilt der Fahrplan.

Die Linie 510 fährt dann zum Beispiel auch bis zur Boeler Straße. Die Linien, die von Emst aus in die Stadt fahren, nehmen künftig den Weg über die Potthoffstraße, auch für den Campus-Express und die Linie 543 gibt es kleinere Änderungen. Bei den Einsatzbussen sieht es so aus: Der E13 fährt neun Minuten später am Bahnhof los, der E45 entfällt ganz, der E114 fährt nur noch bis zur Hördenstraße.

Wichtig auch: In den Bussen selbst werden nur noch Einzel- und Fahrradtickets verkauft}





https://www.hst-hagen.de/fahrplan/sommerfahrplanwechsel-2024