Klima-Vortrag des BUND

"No meat today. Umwelteffekte der Ernährung und Ansätze zu ihrer Minderung" ist die Vortrags-Überschrift. Es geht darum, sich mit der Lebensmittelherstellung, aber auch -konsum auseinanderzusetzen. Wenn man es mit dem Klimaschutz ernst meint, ist eine Veränderung der Ernährungsgewohnheiten - insbesondere was Fleisch und Milch angeht - unabdingbar, sagt die Expertin. Diskutiert werden mögliche politische Regulierungen, aber auch, was jeder und jede Einzelne tun kann. Anmelden für den Vortrag muss man sich nicht. Er beginnt am Mittwoch um 19 Uhr. Alle Infos gibt's auf der Homepage der Hagener BUND-Kreisgruppe.