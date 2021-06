Klimabäume für Hagen

Im Herbst sollen in vielen Hagener Gärten Klimabäume gepflanzt werden. Die Stadt Hagen will sich an einer Aktion des Regionalverbandes Ruhr beteiligen. Unter dem Motto: "Du hast das Grundstück, wir haben den Baum" sollen 10.000 Klimabäume im Revier gepflanzt werden.

© TIMDAVIDCOLLECTION - stock.adobe.com