Klimademo mit 80 Teilnehmern

Klimaschutz ist kurz vor der Bundestagswahl kein Thema, das viele Leute anzieht. Hagener Jugendverbände hatten unter dem Dach der Deutschen Katholischen Jugend am späten Freitag Nachmittag zur einer entsprechenden Demo aufgerufen.

Etwa 70-80 Teilnehmer versammelten sich am Hauptbahnhof, um von dort durch die Stadt zur Muschel im Volkspark zu ziehen. Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" hatte bundesweit zu Aktionen in den Städten aufgerufen.

© Ralf Schaepe