Klimakurve an der Blätterhöhle

Was sich vor der Höhle an Sedimenten befindet enthält Reste von Urzeittierchen, die sehr empfindlich auf Klimaveränderungen reagieren. Fachleute können die Sedimente auswerten und so nachzeichnen, wie sich das Klima in unserer Gegend in den letzten 13 000 Jahren geändert hat.

Die Mark E sponsert diese Untersuchungen. Das Unternehmen sagt: Unser Geschäft ist die Energieversorgung – und für eine Gestaltung der Zukunft ist ein Blick in die Vergangenheit wichtig.