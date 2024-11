Klimapfad und Co

Klimapfad & Co. Wie kommt Hagen insgesamt voran? Wie schaffen es beispielsweise auch Genossenschaften wie die EWG, sich nachhaltig aufzustellen. Deren Chef Michael Henseler präsentiert ein "Hagener Modell" und den "Klimapfad" der EWG. Die versucht beispielsweise, bei Neubauten auf Nachhaltigkeit zu achten. Aber auch Vertreter der Stadt, aus Umweltamt und dem WBH, sowie externes Know How werden zur Diskussion gestellt. Das politische Ziel ist: Klimaneutralität bis 2045 - die Wege dorthin sind noch nicht definiert. Das Aus der Ampel hat zusätzlich zu Verunsicherung geführt.





Als Moderator ist Robin Hiermer dabei.