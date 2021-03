Klimaschutz kommt aus dem Wasserhahn

Klimaschutz geht auch am Wasserhahn. Leitungswasser hat in Sachen Umwelt- und Klimaschutz deutliche Vorteile gegenüber Mineralwasser aus der Flasche. Bei Produktion und Verteilung von Flaschenwasser fallen pro Liter 600 mal mehr CO2 an als beim Liter Leitungswasser.





© Radio Hagen