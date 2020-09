Klimastreik in Hagen: Erste Demo seit der Corona-Krise

Der Demozug hat sich um halb eins vom Bahnhof aus in Richtung Innenstadt in Bewegung gesetzt. Ziel ist der Springeplatz am Kino. Für alle Beteiligten gilt die Maskenpflicht und ein Mindestabstand von 1,5 Metern, bisher habe es keine Verstöße gegeben, so die Polizei. Die Demo heute ist die erste in Hagen seit Ende November. Wegen der Corona-Krise mussten zuletzt viele Veranstaltungen der Bewegung abgesagt werden. Jetzt kämpft die Bewegung auch auf der Straße wieder für mehr Klimagerechtigkeit.

Eindrücke der Demo am Mittag