Fridays for Future wieder in Hagen?

Die offene Veranstaltung lud jeden dazu ein, sich über die Reaktivierung einer Fridays for Future Bewegung auszutauschen. Denn vor allem junge Menschen verlassen Hagen und ziehen in die Uni-Städte. Deswegen fielen die Demonstrationen seit einiger Zeit in Hagen aus.

Bekanntlich sind die Folgen des Klimawandels bereits an verschiedenen Orten der Welt zu spüren. Eine Wiederbelebung der Fridays for Future Bewegung in Hagen ist daher für Mitbegründerin des Nachhaltigkeitszentrums Jessica Bönn sehr wichtig.





