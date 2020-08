Klimawandel-Abende

Es gibt Informationen von Hagens Klimamanagerin zum Solardachkataster und den passenden Fördermöglichkeiten. Die Verbraucherberatung berät über Solarenergie für den Betrieb von Heizungen, und es geht um Energie in Bürgerhand. Einen Tag später, am 10. September geht es um kleine Schritte mit großer Wirkung - was jeder von uns selbst tun kann, um positiv auf das Kima einzuwirken. Wichtig: Man muß sich anmelden, einen eigenen Stift mitbringen und den Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen. Den Kontakt gibts online bei uns - radiohagen.de.





02331/21410

info@allerwelthaus.org