Klimawette: Fleischkonsum

Die Klimawette geht in den Endspurt. Hagen beteiligt sich an der Aktion und sucht 2830 Leute, die zusammen CO2 einsparen. Im November beginnt in Glasgow die UN-Klimakonferenz. Bis dahin sollen deutschlandweit eine Millionen Tonnen CO2 gespart werden. Wir unterstützen die Stadt und stellen im Programm Möglichkeiten vor, von zuhause das Klima zu schützen. Hilfreich ist zum Beispiel der Verzicht von Fleisch.

