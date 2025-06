Klopp gratuliert Liverpool zum Wirtz-Deal: «Das wird gut»

Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp hat seinem Ex-Club FC Liverpool zur Mega-Verpflichtung von Fußballstar Florian Wirtz gratuliert. «Das wird ganz, ganz toll, da bin ich mir sicher», sagte der langjährige Erfolgscoach der Reds bei RTL/ntv.

Der englische Meister habe schon in der abgelaufenen Saison «eine fantastische Mannschaft» gehabt, meinte Klopp: «Sie ist ganz schwer zu verstärken, wenn man Meister ist. Aber das hat Liverpool hinbekommen. Sie haben mit Florian Wirtz ein außergewöhnliches Talent verpflichtet. Ich freue mich darauf, das zu sehen. Das wird gut.»

Liverpool hat den 22-jährigen Wirtz vom deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen verpflichtet und dafür Medienberichten zufolge inklusive Bonus-Zahlungen eine Summe von bis zu 150 Millionen Euro bezahlt. Der Nationalspieler unterschrieb einen langfristigen Vertrag.

Liverpool startet mit Heimspiel in die Premier League

Der offizielle Trainingsauftakt der Reds ist für den 7. Juli angesetzt. Sechs Tage später könnte Wirtz bereits das erste Mal für seinen neuen Club in einem Spiel auflaufen. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot trifft dann in einer Testpartie auf Preston North End.

Später im Juli geht es dann auf Asientour. In Hongkong spielt Liverpool am 26. Juli gegen die AC Mailand, in Japan gegen die Yokohama F. Marinos (30. Juli). Nach weiteren Spielen ist Bournemouth am 15. August an der Anfield Road der erste Gegner des Titelverteidigers in der Premier League.