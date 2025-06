Klub-WM in den USA: Alle Infos auf einen Blick

Wie läuft das Turnier ab?

63 Spiele, 32 Teilnehmer, 12 Stadien - die WM-Premiere der FIFA im XXL-Format dauert nicht nur 30 Tage, sie sprengt auch sonst bisherige Maßstäbe. Am 14. Juni eröffnet Inter Miami mit Weltstar Lionel Messi (37) gegen Ägyptens Topverein Al Ahly das Mammut-Turnier. Am 13. Juli wird im MetLife-Stadium in East Rutherford der Champion gekürt. Das Stadion der NFL-Clubs New York Giants und New York Jets wird auch 2026 bei der ersten Fußball-WM mit 48 Nationalteams in den USA, Kanada und Mexiko Schauplatz des Endspiels sein.

Seitdem Gianni Infantino Präsident des FIFA-Weltverbands geworden ist, geht es im Fußball offensichtlich noch mehr um Geld, als vorher schon. Das Aufblähen des Kalenders oder der Weltmeisterschaften scheinen noch nicht alles zu sein. © picture alliance/dpa | Joan Monfort Seitdem Gianni Infantino Präsident des FIFA-Weltverbands geworden ist, geht es im Fußball offensichtlich noch mehr um Geld, als vorher schon. Das Aufblähen des Kalenders oder der Weltmeisterschaften scheinen noch nicht alles zu sein. © picture alliance/dpa | Joan Monfort

Wer spielt neben Bayern und Dortmund noch mit?

Europa stellt mit zwölf Vereinen das Gros der Teilnehmer. Maximal zwei pro Land konnten sich hier qualifizieren, mittels Champions-League-Siegen in den vergangenen vier Jahren sowie einer Rangliste. Neben Bayern und Dortmund sind der FC Chelsea, Manchester City, Real Madrid und Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Mailand, Juventus Turin, der FC Porto, Benfica Lissabon und RB Salzburg dabei. Aus Südamerika kommen sechs Teilnehmer, darunter gleich vier aus Brasilien (Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo). Jeweils vier Vereine stellen die Konföderationen von Afrika, Asien sowie Nord-/Mittelamerika/Karibik. Dazu kommen Auckland City aus Ozeanien sowie Inter Miami als zusätzlicher Club aus dem Gastgeberland.

Obwohl Thomas Müller eigentlich beim FC Bayern München schon sein Ende bekanntgegeben hat, so wird er bei der Club-WM 2025 noch dabei sein. Er steht noch unter Vertrag. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe Obwohl Thomas Müller eigentlich beim FC Bayern München schon sein Ende bekanntgegeben hat, so wird er bei der Club-WM 2025 noch dabei sein. Er steht noch unter Vertrag. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Wie ist der Modus?

Die Gruppenphase wird mit acht Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt. Die beiden besten Teams erreichen das Achtelfinale. Bis zum Finale geht es dann im K.o.-Modus weiter. Es gibt kein Spiel um Platz drei.

Was können die Clubs verdienen?

Insgesamt schüttet die FIFA eine Milliarde US-Dollar (880 Millionen Euro) an Preisgeld für die Teilnehmer aus, gut die Hälfte davon als Antrittsgelder. Der Sieger kann bis zu 125 Millionen US-Dollar kassieren. Die Prämien sind dabei gestaffelt: Für einen Sieg in der Gruppenphase gibt es zwei Millionen US-Dollar. Vom Achtelfinale (7,5 Millionen) an steigt die Summe über das Viertelfinale (13,125 Millionen) und Halbfinale (21 Millionen) bis zum Finalisten (30 Millionen) und dem Sieger (40 Millionen).

Donald Trump und Gianni Infantino haben sich nicht nur wegen der Club-WM im Weißen Haus ausgetauscht, sondern auch wegen der bevorstehenden FIFA-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. © picture alliance/dpa | Fotopool AP Donald Trump und Gianni Infantino haben sich nicht nur wegen der Club-WM im Weißen Haus ausgetauscht, sondern auch wegen der bevorstehenden FIFA-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. © picture alliance/dpa | Fotopool AP

Welche Kritik gibt es an der XXL-WM?

Angesichts der vollen Terminkalender wird besonders die körperliche und mentale Belastung der Profis nach einer langen Saison kritisch gesehen. Jürgen Klopp nannte das Turnier deshalb "nutzlos". Die Vereinigung der europäischen Ligen hat mit der Spielergewerkschaft Fifpro eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht.

Die FIFA hat sich mit der Club-WM einen neuen Wettbewerb ausgedacht, der 2025 das erste Mal an den Start geht. Preisgeld insgesamt: 1 Milliarde Euro! © picture alliance/dpa | Christian Charisius Die FIFA hat sich mit der Club-WM einen neuen Wettbewerb ausgedacht, der 2025 das erste Mal an den Start geht. Preisgeld insgesamt: 1 Milliarde Euro! © picture alliance/dpa | Christian Charisius

Wo können deutsche Fans die Spiele schauen?

Alle 63 Partien des Turniers sind kostenfrei bei DAZN zu sehen. Zuschauer müssen sich einen Account bei dem Streaminganbieter einrichten, um die Spiele zu verfolgen. Die Auftritte des FC Bayern und von Borussia Dortmund werden zudem bei Sat.1 und im Livestream bei Joyn und "ran.de" gezeigt. (dpa)