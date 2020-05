Kneipen fahren hoch

Das Hagener Ordnungsamt hat zwar Kontrollfunktion auch in dieser Sache – sieht sich aber in vielen Fällen in Kneipen in Restaurants eher als Berater gefragt. Und nimmt diese Rolle auch wahr. Es gebe viel Unsicherheit bei den Gastronomen, sagt Lichtenberg. Die neuen Regelns ind erst Samstag ehrausgekommen, und die Wirte versuchen sich möglichst darauf einzustellen.

