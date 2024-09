Köhler kandidiert für SPD

Der Parteivorstand der Hagener SPD hat Köhler ebenso einstimmig nominiert, wie es vorher die Findungskommission getan hat. Damit hat der Verwaltungsfachwirt Köhler die Parteispitze hinter sich. Die SPD-Mitglieder haben auf einem Nominierungsparteitag Anfang kommenden Jahres dann das entscheidende Wort.

Thomas Köhler ist derzeit Chef des Umweltamtes. Vorher war er Vorsitzender des städtischen Personalrates. Damit habe er die nötige Verwaltungs- und Führungserfahrung. Mit Blick auf den anstehenden Wahlkampf sagt er: "Wir müssen das Themenfeld Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit stärker in den Fokus nehmen. Dazu gehört auch, das wir alle Bürger in die Pflicht nehmen, sich an unsere Regeln zu halten."

Zudem müsse man den Schulterschluss mit der Hagener Wirtschaft suchen und ehrenamtliches Engagement in der Stadt fördern.





Seit geraumer Zeit habe Hagen mit einer Abwärtsspirale zu kämpfen, so Köhler; er trete für einen Politikwechsel an, der Hagen wieder zu einer lebenswerten Stadt mache.