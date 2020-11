Kokain im Kopf

Die Musik im Auto überlaut, parkte der Mann auf einem Behindertenparkplatz am Bahnhof. Dann stieg er aus und ließ die Umwelt wissen, wie der Hitlergruß aussieht. Als die Polizei ihn aufforderte, den Motor auszumachen und die Straße zu verlassen, marschierte er in Drohhaltung auf die Beamten zu. Die drohten den Einsatz von Pfefferspray an und nahmen ihn mit.

Auf der Wache stellte sich heraus, dass er Kokain im Blut hatte. Die Ärztin, die eine Blutprobe entnehmen wollte, beleidigte er unflätig. Bei der Durchsuchung fand sich noch wahrscheinlich Kokain in seinem Portemonnaie. Die Polizisten nahmen dem Mann den Autoschlüssel ab und schrieben mehrere Anzeigen.}