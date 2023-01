Koks in der Bananenkiste

Das Koks in den Bananenkisten stammt offenbar aus Kolumbien. Das berichtet die Hagener Polizei. Es geht um einen Vorfall in Attendorn. Dort hatten Mitarbeiter der Tafel die Drogen in einer Bananenkiste entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Dienststelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität bei uns in Hagen hat die Ermittlungen übernommen.

© Polizei Hagen