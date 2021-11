Kollegen im Stich gelassen

Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung, so das Urteil des Gerichtes. Die beiden waren auf Streife und zufällig in eine aus dem Ruder gelaufene Kontrolle geraten: Ein Autofahrer schoss auf die Polizisten, die ihn kontrollieren wollten. Ein Polizist wurde getroffen und überlebte nur dank seiner schusssicheren Weste.





Die nun verurteilten Beamtinnen hielten zunächst an, ergriffen aber dann die Flucht, in dem sie ein Auto anhielten und sich vom Tatort entfernten. Dort informierten sie die Leitstelle per Handy; von der wurden sie zum Tatort zurückbeordert.

Wenn das Urteil rechtskräftig wird, müssen sie den Polizeidienst verlassen - bisher waren sie im Innendienst weiter beschäftigt worden.

Zum Prozessauftakt hatten beide heute um Verständnis geworben: Sie hätten Todesangst gehabt und geglaubt, in einen Hinterhalt geraten zu sein.