Navigation

Komparsen für internationalen Kinofilm gesucht

Veröffentlicht: Sonntag, 31.08.2025 14:03

Für einen Film werden im Raum Stuttgart Hunderte Komparsen gesucht. Wer zwischen 18 und 80 ist, kann sich ohne Vorerfahrung bewerben. Einige ethnische Erscheinungsbilder sind besonders willkommen.

Einkehr mit Aussicht in deutschen Metropolen
© Bernd Weißbrod/dpa

Dreharbeiten

Stuttgart (dpa) - Wer schon immer in einem großen internationalen Kinofilm mitspielen wollte, hat im Raum Stuttgart bald die Chance dazu. Die «Agentur Filmgesichter» sucht gleich Hunderte Komparsinnen und Komparsen. Gedreht wird der Film in Stuttgart und Umgebung im Oktober und November. Genaue Details zum geheimnisvollen Film verrät die Agentur bislang aber nicht.

Keine Erfahrung nötig 

Explizit gesucht werden aufgrund der Nähe zum Drehort Menschen aus dem Großraum Tübingen, Ludwigsburg, Reutlingen und Ulm. Erfahrung sei zum Mitmachen nicht notwendig. Für das Casting bewerben können sich den Angaben nach Menschen zwischen 18 und 80 Jahren. 

«Jedes ethnische Erscheinungsbild» sei willkommen, besonders gesucht werden demnach aber etwa Menschen mit afroamerikanischem Hintergrund sowie «zentral- und ostasiatisch gelesene Menschen».

Zur Verfügung stehen müssen die Komparsinnen und Komparsen für zwei bis sechs Tage innerhalb des Drehzeitraums. Die Drehtage werden laut Agentur auch vergütet, pro Drehtag gibt es eine Gage von mindestens 130 Euro. 

Wer als Kleindarstellerin oder Kleindarsteller gecastet wird, erhält eine Gage von mindestens 200 Euro. Angemeldet werden kann sich über die Internetseite der Komparsenagentur «Agentur Filmgesichter».

© dpa-infocom, dpa:250831-930-978539/1

Weitere Meldungen

Jude Law: Keine Angst vor Putin

Kino & TV In Venedig feiert «The Wizard of the Kremlin» Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten.

Internationale Filmfestspiele Venedig

Mikkelsen: Dauerwelle «nicht gut für mein Sexleben»

Kino & TV Für seinen neuen Film muss sich der beliebte Schauspieler aus Dänemark eine neue Frisur verpassen lassen. Nach Ende der Dreharbeiten wird er sie sofort wieder los.

Internationale Filmfestspiele Venedig - "The Last Viking"

Vom Schultheater nach Hollywood: Salimou Thiam startet durch

Kino & TV Salimou Thiam ergattert mit einem nur zwölfsekündigen Castingvideo eine Rolle bei «Die Tribute von Panem». Wie sein Weg von Bielefeld nach Hollywood führte.

Schauspieler Salimou Thiam
skyline