Komparsen für internationalen Kinofilm gesucht

Stuttgart (dpa) - Wer schon immer in einem großen internationalen Kinofilm mitspielen wollte, hat im Raum Stuttgart bald die Chance dazu. Die «Agentur Filmgesichter» sucht gleich Hunderte Komparsinnen und Komparsen. Gedreht wird der Film in Stuttgart und Umgebung im Oktober und November. Genaue Details zum geheimnisvollen Film verrät die Agentur bislang aber nicht.

Keine Erfahrung nötig

Explizit gesucht werden aufgrund der Nähe zum Drehort Menschen aus dem Großraum Tübingen, Ludwigsburg, Reutlingen und Ulm. Erfahrung sei zum Mitmachen nicht notwendig. Für das Casting bewerben können sich den Angaben nach Menschen zwischen 18 und 80 Jahren.

«Jedes ethnische Erscheinungsbild» sei willkommen, besonders gesucht werden demnach aber etwa Menschen mit afroamerikanischem Hintergrund sowie «zentral- und ostasiatisch gelesene Menschen».

Zur Verfügung stehen müssen die Komparsinnen und Komparsen für zwei bis sechs Tage innerhalb des Drehzeitraums. Die Drehtage werden laut Agentur auch vergütet, pro Drehtag gibt es eine Gage von mindestens 130 Euro.

Wer als Kleindarstellerin oder Kleindarsteller gecastet wird, erhält eine Gage von mindestens 200 Euro. Angemeldet werden kann sich über die Internetseite der Komparsenagentur «Agentur Filmgesichter».